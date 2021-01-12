Берлин, , 09:16 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 12 800 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 января сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 933 826.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончался 891 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 41 577.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 1,570 млн человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (431 807 заразившихся), Бавария (358 804) и Баден-Вюртемберг (262 509).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено 12 497 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.