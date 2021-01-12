Чебоксары, , 09:10 — REGNUM В Чувашии с начала января количество проводимых суточных исследований на коронавирус выросло с 702 до 2072, вернувшись к нормативным показателям. На SARS-CoV-2 будут тестировать амбулаторных пациентов с признаками ОРВИ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на совещании в правительстве глава республиканского минздрава Владимир Степанов.

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Министр здравоохранения сообщил, что на 11 января показатель тестирования на коронавирус в расчёте на 100 тыс. населения в Чувашии составил 166,7 (установленный федеральный норматив — 150). На 5 января показатель составлял 146,8.

Владимир Степанов отметил, что если на начало января 2021 года проводилось 702 теста на коронавирус в сутки, то на 11 января достигло 2072, то есть рост составил почти три раза.

«С наступлением рабочих дней это число будет расти. Будут тестироваться амбулаторные пациенты, имеющие признаки острой респираторной вирусной инфекции», — уточнил министр здравоохранения.

По его словам, с начала пандемии в 11 лабораториях выполнено 426,8 тыс. анализов на коронавирус методом ПЦР. Кроме того, добровольное тестирование методом ПЦР прошли более 55 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашию поступило более 4,2 тыс. доз вакцины от COVID-19, в настоящее время прививку сделали более 800 человек. К «массовой иммунизации» готовятся 27 медицинских учреждений.

Напомним, для амбулаторных пациентов с коронавирусом в республике выписано 17,5 тыс. рецептов, затраты на их приобретение достигли 25 млн рублей. По последним данным, на дому лечились более 5,1 тыс. пациентов.

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