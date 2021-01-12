Москва, , 09:09 — REGNUM На сегодняшний день в Соединённых Штатах скрываются почти 200 человек, которые проходят фигурантами по уголовным делам, возбуждённым в России, и объявлены в международный розыск. Об этом 12 января сообщил начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ Петр Городов.

Он пояснил, что их экстрадиции не удаётся добиться из-за отсутствия между странами двустороннего договора о выдаче. Так, в 2020 году по запросу российской стороны власти США депортировали только одного человека.

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«Компетентные органы США отказывают РФ в выдаче лиц, ссылаясь на отсутствие двустороннего договора, и не рассматривают в качестве правового основания для разрешения таких вопросов другие международные механизмы: например, положения многосторонних конвенций ООН против транснациональной организованной преступности, коррупции», — уточнил в беседе с РИА Новости Городов.

По его словам, одним из таких скрывающихся в США предполагаемых преступников является бывший глава Нижнего Новгорода Олег Кондрашов, которого в России обвиняют во взяточничестве. Российские правоохранители рассчитывают, что экс-чиновника депортируют из США за нарушение миграционного законодательства этой страны. В генпрокуратуре напомнили, что бывший градоначальник с супругой и детьми уехал в США в феврале 2018 года по туристической визе, которая дает право находиться в этой стране не более 180 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова было возбуждено в декабре 2017 года по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). В феврале 2018 года он выехал на лечение в США. Позднее он отмечал, что на момент выезда из страны претензий со стороны правоохранительных органов к нему не было. После возбуждения уголовного дела он был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

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