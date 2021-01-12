Самара, , 09:22 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил чиновникам разработать четкие рекомендации для родителей по вопросу получения справок для школы, если ребенок пропустил занятия. Об этом он сообщил 11 января на заседании оперативного штаба региона.

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По его словам, родители задают много вопросов по этому поводу. Например, как получить справку после выздоровления, если посещение с ребенком поликлиники грозит новой болезнью?

Он отметил, что если школьник не был на уроках один день по семейным обстоятельствам, то такая справка не нужна. Если же ученика не было в школе два дня, то это может быть уже заболевание. Тревог по этому поводу много, в первую очередь за здоровье детей, подчеркнул Азаров.

В связи с этим глава области дал поручение сотрудникам министерства здравоохранения региона совместно с областным министерством образования и департаментом информационных технологий и связи разработать четкие рекомендации для родителей, как они могут получать такие справки. При этом нужно предусмотреть возможность дистанционного взаимодействия с поликлиникой, подчеркнул он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области с 11 января возобновилось очное обучение в школах для всех школьников.

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