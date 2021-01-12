Владикавказ, , 09:05 — REGNUM В Северной Осетии похищено более 495 млн рублей у участников долевого строительства жилья. Обманутыми дольщиками оказались по вине главы строительной компании 204 человека. В настоящее время уголовное дело о хищении уже расследовано и направлено в суд, сообщили 12 января в пресс-службе прокуратуры региона.

Известно, что директор ООО «ТулузаИнтерСервис» в 2013 году начал принимать денежные взносы у желающих улучшить свои жилищные условия в строящемся многоквартирном доме. За период времени до марта 2016 года злоумышленник присвоил почти полмиллиарда рублей.

«При этом принятые на себя обязательства не исполнил, многоквартирные дома в 18-м микрорайоне и по улице Тогоева, 22 в городе Владикавказе не построил, квартиры дольщикам не передал», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В отношении застройщика было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. На имущество обвиняемого наложен арест. В настоящее время решения суда ждут более двух сотен обманутых дольщиков.

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