Екатеринбург, , 09:04 — REGNUM Расположенный в Екатеринбурге «Ельцин-центр» могут вывести на самоокупаемость. Об этом заявил журналистам его исполнительный директор Александр Дроздов.

Он отметил, что это может произойти уже в середине 2022 года. Руководитель также добавил, что в 2020-м центр уже практически подошёл к точке безубыточности. Но пандемия помешала планам выйти на самоокупаемость в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве могут открыть филиал «Ельцин-центра». Напомним, он был создан в Екатеринбурге в 2015 году.

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