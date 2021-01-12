Вашингтон, , 08:44 — REGNUM В Соединённых Штатах первую дозу вакцины от СOVID-19 получили почти девять миллионов человек, сообщает американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

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Так, первая из положенных двух доз вакцины введена 8 987 322 гражданам. На сегодняшний день в стране одобрены для использования вакцины производства Pfizer и Modern.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты США Джо Байден призвал американцев привиться от COVID-19 при первой возможности.

Сам он накануне, 11 января, в присутствии журналистов получил вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

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