Москва, , 08:46 — REGNUM В настоящее время в России производится недостаточный мониторинг за вирусами и их мутациями и потому в стране нужно создать национальный банк сывороток, что поможет ученым выделять новые штаммы и прогнозировать их влияние на организм человека, а также вести перепроверку защитных свойства вакцин. Такое мнение 12 января высказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Должен быть современный эпиднадзор за циркулирующими штаммами. Англичане выделили новый штамм коронавируса не потому, что он у них появился, а потому что у них есть система выделения таких штаммов», — приводит его слова ТАСС.

Также Гинцбург уточнил, что в Британии за год выявили около 20 тыс. вирусов, а в России — 1,5 тыс., при в три раза большем населении страны и потому, по мнению ученого, нужно выявлять в три больше вирусов и иметь штат людей, вычислительных математиков, которые на основе этого могут построить генетическое дерево всех штаммов, чтобы «установить между ними родственные связи и отслеживать те связи, которые наиболее быстро накапливают мутации».

«Национальный банк сывороток надо создать в стране, о чем несколько поколений директоров института им. Гамалеи говорили и говорят, а сейчас это стало очевидно не только директорам, но и широкой общественности, но воз и ныне там», — подчеркнул Гинцбург.

Кроме того, он пояснил, что такой банк позволит специалистам наблюдать за изменениями патогенных свойств вирусов и проверять эффективность существующих вакцин против штаммов, которые уже циркулируют.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что специалисты единого консультационного центра Роспотребнадзора в 2020 году приняли более 3,5 млн звонков по теме коронавирусной инфекции.