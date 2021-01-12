Горно-Алтайск, , 08:31 — REGNUM Новогодние каникулы в Республике Алтай прошли спокойно, ситуация с заболеваемостью COVID-19 начала стабилизироваться. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом заявил глава Олег Хорохордин на заседании оперштаба.

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По его словам, в настоящее время им необходимо сосредоточиться на подготовке к массовой вакцинации населения.

«По последним данным, в республику поступило 742 дозы вакцины от коронавируса «Спутник V», вакцинировано 440 человек. Из них 106 уже получили оба компонента вакцины», — отметил он.

Следующая партия вакцины в республике ожидают уже на этой неделе. В настоящее время прививают пока только работников определённых профессий, в том числе медиков, учителей, правоохранителей и спасателей.

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