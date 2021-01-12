Сан-Диего, США, , 08:33 — REGNUM Количество горилл, которые заразились в зоопарке в Сан-Диего (США) коронавирусной инфекцией, возросло до восьми. Об этом 12 января сообщила исполнительный директор парка Лиза Петерсон, ее слова приводит Associated Press.

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По словам Петерсон, в данный момент восемь горилл, которые живут вместе в парке, предположительно заражены вирусом, а некоторые из них кашляют.

При этом отмечается, что, вероятнее всего, приматы заразились коронавирусом от члена команды охраны дикой природы парка, у которого также ранее было выявлено заражение SARS-CoV-2. Последний работал с гориллами, используя защитную маску.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявили среди горилл в зоопарке американского города Сан-Диего.