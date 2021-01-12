Черкесск, , 08:29 — REGNUM В Карачаево-Черкесии организован подвоз медиков к пациентам на такси. Для этого сервис «Яндекс.Такси» выделил 11 автомобилей, которые бесплатно развозят врачей, сообщили 12 января в пресс-службе главы и правительства региона.

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Услугами бесплатного такси пользуются участковые терапевты Черкесской городской поликлиники и поликлинического отделения детской горбольницы в столице республики. Медики доставляют лекарства ковидным пациентам, лечащимся на дому, и осуществляют посещение по вызовам для этой категории пациентов. С начала предоставления бесплатной услуги такси было совершено уже свыше 40 выездов к амбулаторным больным.

Напомним, проект «Помощь рядом», организованный сервисом «Яндекс.Такси», проводится по всей стране. В Карачаево-Черкесии об участии в нем позаботилось министерство цифрового развития субъекта.