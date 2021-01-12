Москва, , 08:28 — REGNUM Специалисты единого консультационного центра Роспотребнадзора в 2020 году приняли более 3,5 млн звонков по теме коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Более 85% звонков были связаны с профилактикой коронавируса. Более 50% из них касались общей информации о вирусе: симптомы, масочный режим, меры гигиены, соблюдение изоляции и т. д.

С начала 2021 года единый консультационный центр Роспотребнадзора продолжил работу в круглосуточном режиме. В связи с началом бесплатной вакцинации от COVID-19 граждане в основном задавали вопросы о вакцинации и об используемых для прививок вакцинах.

Как сообщало ИА REGNUM, центр «Вектор» продолжает изучение «британского» штамма коронавируса, который был выявлен из материала пациента ещё в декабре 2020 года.

Подробнее: Роспотребнадзор заявил об изучении британского штамма коронавируса