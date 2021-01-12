Чебоксары, , 08:27 — REGNUM В Чувашию поступило более 4,2 тыс. доз вакцины от COVID-19, в настоящее время прививку сделали более 800 человек. К «массовой иммунизации» готовятся 27 медицинских учреждений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на совещании в правительстве глава республиканского минздрава Владимир Степанов.

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По данным министерства, всего в республику поступило 4242 дозы вакцины от COVID-19, в том числе последняя партия состояла из 2 тыс. доз и предназначена для массовой вакцинации населения.

По оперативным данным (на 11 января), в Чувашии прививку сделали 812 жителям, в том числе вакцину ввели 478 медицинским работникам, 314 педагогам, работникам социальных организаций и добровольцам. Из них 82 человека закончили полностью вакцинацию, «то есть двумя компонентами».

«Для проведения массовой иммунопрофилактики обеспечена готовность 27 медицинских организаций», — сообщил Владимир Степанов.

Напомним, от гриппа в текущем эпидсезоне привито в Чувашии 54% населения республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии для амбулаторных пациентов с коронавирусом выписано почти 17,5 тыс. рецептов, затраты на приобретение лекарств достигли почти 25 млн рублей. По последним данным, на дому лечились более 5,1 тыс. пациентов.

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