Москва, , 08:26 — REGNUM Подготовиться к крещенским купаниям организму помогут контрастный душ и ежедневные обливания холодно водой, сообщила врач общей практики терапевт Лариса Алексеева.

Она напомнила, что купания в проруби противопоказаны людям с острой сердечной недостаточностью и тем, у кого есть заболевания легких.

«Мы должны подготовиться загодя. Нужно себя тренировать. Можно дома у себя в ванной — или есть специальные купели, если человек ходит в фитнес-клубы», — сказала она в беседе с RT.

Кроме того, уточнила врач, контрастный душ поможет подготовить сосуды к тому, чтобы прекрасно перенести крещенские купания, обливания следует начинать со стоп и далее продвигаться вверх.

Во время самого купания специалист советует надевать шерстяную шапочку, а наверх — резиновую, чтобы защитить голову от мороза. Перед самим окунанием необходимо размяться, уточнила Алексеева.

Напомним, крещенские купания пройдут по всей России в ночь с 18 на 19 января.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению медиков, не закалённый человек, окунувшись в прорубь, рискует получить простудное заболевание или воспаление лёгких. От переохлаждения снижается иммунитет. Но вреднее всего купание в ледяной проруби для людей, страдающих сердечно-сосудистыми или другими хроническими заболеваниями. Перепад температур может вызвать аритмию, резкое повышение или понижение артериального давления, и как следствие, инфаркт или инсульт.

Читайте также: В Хабаровском крае Крещение пройдёт без купелей