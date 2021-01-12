Владивосток, , 08:28 — REGNUM Учитель русского языка и литературы школы №130 Уссурийска Инна Карипова оказалась в числе победителей и заняла третье место в федеральном конкурсе «Лучший урок письма». Её методические разработки признаны одними из лучших в России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморского края.

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Победителями и лауреатами конкурса стали 45 учеников и четыре учителя из 26 регионов страны.

Это не первая победа приморцев в конкурсе такого уровня. Так, в 2019 году призовые места заняли Дарья Рудягина из села Романовка и Полина Пидручная из Новонежино Шкотовского района, специального поощрительного приза удостоены ученики начальной школы Православной гимназии Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о языках, который восстанавливает в Молдавии статус русского языка как языка межэтнического общения, а также поправки в Кодекс аудиовизуальных услуг, которые позволяют снять ограничения на трансляцию российских телеканалов в республике, подписал действующий молдавский президент Игорь Додон.