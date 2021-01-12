Санкт-Петербург, , 08:28 — REGNUM Во вторник, 12 января, в Санкт-Петербурге сохранится достаточно морозная погода со снегом и метелью. А Ленинградская область окажется в «противоборстве атмосферных вихрей», сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

Он объяснил, что запад Ленинградской области попадет под влияние передней части атлантического циклона, в то время как погоду в восточной части региона продолжит определять гребень морозного арктического антициклона.

«В такой ситуации ожидается облачная, на востоке с прояснениями погода, в западной половине области пройдёт небольшой снег», — отметил Леус.

По его прогнозу, дневная температура воздуха в Петербурге составит −9… −11 градусов, в Ленобласти −7… −12 градусов, на востоке региона до −13… −18 градусов. Ветер юго-восточный 5−10 м/с.

В свою очередь в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщили, что в Петербурге 12 января будет облачная погода. Временами небольшой снег, днем слабая метель. Температура воздуха днем −7… −9 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

В Ленинградской области будет облачно, на востоке с прояснениями. Днем местами слабая метель. Ветер юго-восточный ночью 5−10 м/с, днем 8−13 м/с, на западе местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем на западе области −6… −11 градусов, на востоке −13… −18 градусов, местами до минус 22 градусов. На дорогах гололедица.

В среду, 13 января, в Петербурге будет в течение суток −10… −12 градусов, ночью местами до минус 15 градусов. В Ленобласти будет — 13… 18 градусов, на западе местами −8… −10 градусов, на востоке −23… −28 градусов.

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