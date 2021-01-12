Кемерово, , 08:24 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на сегодня, 12 января, за прошедшие сутки выявлено 110 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 111 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Новокузнецк — 25, Междуреченск — 19, Кемерово — 19, Белово — восемь, Осинники — шесть, Ленинск-Кузнецкий — пять, Калтан — четыре, Киселевск — четыре, Новокузнецкий МР — четыре, Юрга — три, Кемеровский МО — три, Мыски — два, Яшкинский МО — два, Анжеро-Судженск — один, Прокопьевск — один, Тайга — один, Беловский МР — один, Тисульский МО — один, Тяжинский МО — оди», — говорится в оперативном сообщении. За это же время 113 пациентов выздоровели, один скончался.

Всего в Кузбассе выявлено 27 367 случаев заражения коронавирусом, 24 444 человека выздоровели, 491 пациент скончался.