Пекин, , 08:21 — REGNUM За истекшие сутки на территории Китая было выявлено 136 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 12 января говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.

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Также указывается, что в данное число входит 55 активных случаев и ещё 81 носитель SARS-CoV-2 без симптомов, при этом 42 активных случая являются локальными, (40 случаев в провинции Хэбэй, и по одному в Пекине и в провинции Хэйлунузян) остальные 13 — ввозные.

Таким образом, общее число выявленных в Китае заразившихся коронавирусом на сегодняшний день составляет 87 591.

Также сообщается, что за это же время в КНР никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 4634.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 82 260 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Китае за сутки было выявлено 179 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.