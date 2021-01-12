Красноярск, , 08:05 — REGNUM В Красноярский край поступило 6242 дозы вакцины от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

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По состоянию на 11 января в крае от коронавируса привиты 1793 человека из групп риска: медработники, соцработники, сотрудники образовательных организаций.

«Массовая вакцинация приоритетных групп населения ожидается в первом квартале текущего года», — уточнили в краевом минздраве.

Вакцину получат сотрудники многофункциональных центров, проживающие в организациях соцобслуживания, люди с хроническими заболеваниями и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 января в Красноярском крае выявлено 50 019 носителей коронавируса. Выздоровели 45 450 человек, скончались 1870 пациентов с коронавирусной инфекцией.

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