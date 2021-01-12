Лиссабон, , 08:05 — REGNUM Тест на коронавирусную инфекцию у 72-летнего президента Португалии Марселу Ребелу ди Соуза показал положительный результат. Об этом 12 января сообщается на сайте португальского лидера.

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«Вчера тест (на SARS-CoV-2) президента республики показал отрицательный результат. Несмотря на то, что сегодня тест на наличие антигенов коронавируса был отрицательным, стало известно, что в 21:40 (00:40 мск) ПЦР-тест дал положительный результат», — говорится в сообщении.

Также указывается, что португальского президента отсутствуют симптомы заражения коронавирусом и уточняется, что все намеченные на ближайшее время мероприятия с участием ди Соуза отменены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на сегодняшний день на территории Португалии выявлено в общей сложности 489 293 носителя коронавируса при 7925 скончавшихся от COVID-19.