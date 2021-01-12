Оренбург, , 08:04 — REGNUM Бывший глава Оренбурга Евгений Арапов этапирован в ИК — 9, расположенную в Акбулаке Оренбургской области, и уже провел положенное время для вновь прибывшего на карантине, сообщает orenday.ru.

Напомним, бывший градоначальник признан виновным в коррупционных преступлениях и приговорен к четырем с половиной годам с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, Арапову назначен штраф в 15 млн рублей.

В конце 2020 года Ленинский райсуд Оренбурга удовлетворил иск прокурора об обращении имущества Арапова и его доверенного лица в доход государства. Речь идет о земельном участке и нежилом помещении на нем стоимостью более 24 млн рублей

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