Нджамена, , 08:03 — REGNUM Государственные служащие в Чаде начали общенациональную забастовку в понедельник, 11 января, чтобы добиться восстановления своих зарплат, которые были урезаны четыре года назад, а также выплаты различных пособий. Об этом сообщает ВВС Swahili.

Решение о проведении забастовки было принято в столице страны Нджамене во время митинга, на котором собрались представители четырех крупнейших профсоюзов страны.

Забастовку начали после срыва переговоров с правительством, заявили репортеры.

Представитель профсоюза Мишель Бакар сообщил ВВС, что забастовка продлится три дня, а ее участники будут оказывать минимальные услуги только в больницах.

Он сказал, что рабочие останутся дома, но в конечном итоге могут выйти на улицы, если их жалобы не будут рассмотрены.

Бакар обвинил правительство в невыполнении своих обещаний.