Биробиджан, , 07:54 — REGNUM В Еврейской автономной области наблюдается снижение ежесуточного прироста выявленных случаев заражения коронавирусом. Так, за последние 24 часа инфицирование лабораторно подтвердилось у 14 человек (днём ранее — у 25), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в ЕАО выявили 3922 случая заражения коронавирусом. Полностью справились с болезнью 3190 жителей, за последние сутки были выписаны с выздоровлением ещё девять человек (днём ранее — 27). В ковидных госпиталях проходят лечение 45 пациентов, ещё 609 носителей коронавируса лечатся дома. Коечный фонд в стационарах занят на 21%.

В Еврейской АО за последние сутки не зафиксировано летальных исходов пациентов от COVID-19. Всего в регионе скончались 78 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии отмечается стабильное снижение числа выявленных новых случаев заражения коронавирусом — за последние сутки их зарегистрировано 123 (1 января — 178).