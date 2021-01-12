Тюмень, , 07:51 — REGNUM В Тюмени в высших учебных заведениях продолжается дистанционное обучение. Об этом сообщает портал 72.ru.

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В Тюменском государственном университете, в Тюменском индустриальном университете, в Тюменском государственном институте культуры, в Государственном аграрном университете Северного Зауралья и в Тюменском государственном медицинском университете лекции проводятся дистанционно. Практические занятия ведутся очно, с разделением потоков студентов.

В ТюмГУ дистант продлили до марта. В остальных вузах собираются вернуться к очному формату обучения в соответствии с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.

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