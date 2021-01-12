Оренбург, , 07:50 — REGNUM Ленинский районный суд Оренбурга рассмотрит административное дело в отношении бывшего замглавы города Геннадия Борисова. Рассмотрение назначено на 20 января.

В отношении экс-чиновника возбуждено административное производство за нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

По данным orengrad.ru, 14 ноября Борисов, управляя иномаркой, устроил аварию. На ул. Терешковой при левом повороте водитель не пропустил встречную машину. В результате ДТП пассажир получил травмы. Нарушителю грозит штраф до 25 тысяч рублей или лишение водительского удостоверения на срок до двух лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший вице-мэр Оренбурга в 2019 году был признан виновным во взяточничестве и осужден на два с половиной года. Однако в местах лишения свободы он отбыл не полный срок. Осенью 2020 года он был условно-досрочно освобожден.

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