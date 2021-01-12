Барнаул, , 07:47 — REGNUM Для начала экспансии нового штамма коронавируса в России имеются обширные «ниши». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин «Единая Россия». Комментируя информацию о выявлении в России первого носителя британского» штамма SARS-CoV-2, он пояснил:

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

"Разумеется, проникновение «британского» штамма коронавируса является потенциально опасным событием для нашей страны. Достаточной иммунной прослойки еще не сформировано, а темпы вакцинации, учитывая ее добровольный характер, совсем невелики, поэтому для экспансии нового штамма коронавируса на настоящий момент имеются обширные «ниши».

Иначе говоря, опасность состоит в том, что «британскому» штамму вполне есть где развернуться. Учитывая гораздо более высокую заразность штамма, это чревато резким подъемом заболеваемости по типу волн и очередной перегрузкой системы здравоохранения».

Как уже сообщало ИА REGNUM, первого носителя этого штамма выявили в РФ ещё в конце 2020 года. Вирус нашли у российского гражданина, прибывшего из Британии. Этот человек хорошо себя чувствовал, симптомов COVID-19 у него не было.

Читайте также: Попова оценила эффективность вакцин против «британского» штамма SARS-CoV-2