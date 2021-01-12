Пенза, , 08:03 — REGNUM В Пензенской области, по информации на 12 января, погибшими от COVID-19 числятся 342 человека. За сутки очередными жертвами заболевания стали два пациента. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

Первая жертва коронавируса — 84-летняя женщина. Пациентка страдала ишемической болезнью сердца, атеросклеротическим кардиосклерозом, нефроангиосклерозом, артериальной гипертензией. Второй погибший — 88-летний мужчина. Его лечение осложняли ишемическая болезнь сердца, хронический панкреатит, атеросклеротический кардиосклероз, нефроангиосклероз.

Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

ИА REGNUM напоминает, суммарный охват тестированием на коронавирус по состоянию на 11 января достиг 45,4% населения Пензенской области. В лабораториях обследовано более 592,6 тыс. человек, проведено свыше 629,2 тыс. исследований.

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