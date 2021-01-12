Якутск, , 07:49 — REGNUM В Якутии отмечается стабильное снижение выявленных новых случаев заражения коронавирусом — за последние сутки их зарегистрировано 123 (1 января — 178), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Из общего числа подтверждённых заражений — 53 случая в Якутске. Большое количество зарегистрировано в Мегино-Кангаласском (16) и Мирнинском (12) районах.

За сутки лабораториями обработано 1463 теста на COVID-19. Принято решение об увеличении тестирований местного населения, а также привлечению к вакцинации большего количества человек.

К концу первой рабочей недели в Якутии ожидают поставку ещё 22 тыс. доз вакцины коронавируса.

На 12 января в республике зарегистрировано 27 836 носителей коронавируса, выздоровели 25 296 пациентов, не справились с болезнью 406 жителей Якутии.

Уровень летальности составляет 1,46%.

Как сообщало ИА REGNUM, зарегистрированные в России антикоронавирусные вакцины эффективны против «британского» штамма SARS-CoV-2, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.