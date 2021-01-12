Нур-Султан, , 07:43 — REGNUM На парламентских выборах в Казахстане, прошедших 10 января, с результатом 71,09% голосов победила правящая партия «Нур Отан («Свет Отечества»). Об этом заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров объявил 12 января, представляя журналистам итоговые результаты голосования.

По его словам, за возглавляемую бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым партию «Нур Отан» проголосовали 5 148 074 человека, или 71,09%. Она получит в нижней палате парламента 76 мест. Две другие партии, которые смогли преодолеть барьер 7% — «Ак жол» и НПК — получат 12 и 10 мандатов.

Как сообщало ИА REGNUM, наблюдатели от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не выявили нарушений на парламентских выборах в Казахстане.

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