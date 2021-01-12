Оренбург, , 07:35 — REGNUM В Оренбургской области адвокат бывшего вице-губернатора Веры Башировой, обвиняемой в крупном мошенничестве, заявила, что уголовное преследование экс-чиновницы незаконно. Ольга Жданова предоставила ответ Генпрокуратуры на жалобу Башировой. Документ распространен в СМИ.

В надзорном ведомстве после изучения материалов дела сделали вывод о том, что уголовное преследование Веры Башировой осуществляется без достаточных оснований. В связи с этим и. о. прокурора Оренбургской области было поручено организовать проверку материалов уголовного дела до его поступления с обвинительным заключением.

По данным orenburg.media, 24 ноября 2020 года заместитель прокурора Оренбуржья на имя первого заместителя СУ СК по Оренбургской области внёс требование о прекращении уголовного преследования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее СУ СКР по региону заявило о завершении расследовании уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора и передаче материалов в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. По версии следствия, Баширова незаконно получила квартиру стоимостью 6 млн рублей.

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