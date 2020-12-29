Красноярский край получил тысячи доз вакцины от коронавируса
В Красноярский край поступило 6242 дозы вакцины от COVID-19. По состоянию на 11 января в регионе привиты 1793 человека из групп риска: медработники, соцработники, сотрудники образовательных организаций.
В Еврейской АО снизился ежесуточный прирост носителей коронавируса
В Еврейской автономной области наблюдается снижение ежесуточного прироста выявленных случаев заражения коронавирусом. Так? за последние 24 часа инфицирование лабораторно подтвердилось у 14 человек (днём ранее — у 25).
Студенты тюменских вузов продолжают обучаться дистанционно
В Тюменском государственном университете, в Тюменском индустриальном университете, в Тюменском государственном институте культуры, в Государственном аграрном университете Северного Зауралья и в Тюменском государственном медицинском университете лекции проводятся дистанционно. Практические занятия ведутся очно, с разделением потоков студентов.
Врач заявил, что «британскому» штамму коронавируса есть где развернуться
Для начала экспансии нового штамма коронавируса в России имеются обширные «ниши». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия"0. Комментируя информацию о выявлении в России первого носителя британского» штамма SARS-CoV-2, он пояснил:
«Разумеется, проникновение «британского» штамма коронавируса является потенциально опасным событием для нашей страны. Достаточной иммунной прослойки еще не сформировано, а темпы вакцинации, учитывая ее добровольный характер, совсем невелики, поэтому для экспансии нового штамма коронавируса на настоящий момент имеются обширные «ниши».
Иначе говоря, опасность состоит в том, что «британскому» штамму вполне есть где развернуться. Учитывая гораздо более высокую заразность штамма, это чревато резким подъемом заболеваемости по типу волн и очередной перегрузкой системы здравоохранения».
Напомним, уже 800 000 граждан России привились от коронавируса, а в регионы доставили более 1 500 000 доз вакцины.
Антигеном называют любое вещество, которое организм рассматривает как чужеродное или потенциально опасное и против которого начинает вырабатывать собственные антитела, то есть формирует «иммунный ответ».
Заслуженный врач РФ Владимир Круглый особо подчеркнул важность вакцинации: «Чем быстрее мы выработаем коллективный иммунитет, тем быстрее сможем остановить распространение инфекции».
Российские вакцины от коронавируса защитят граждан от любых новых штаммов COVID-19, заявил сенатор и заслуженный врач РФ Владимир Круглый. Его слова цитирует stopcoronavirusrussia.
«По мнению учёных, вирусологов и экспертов, российские вакцины способны противостоять мутациям коронавируса, включая новый штамм, обнаруженный в Великобритании, поскольку его антигенная структура не меняется», — пояснил эксперт.