Эпидемия коронавируса не сбавляет оборотов. Ежедневно в России выявляют более 20 тысяч новых случаев заражения. COVID-19 не обошёл стороной уже почти 3,5 миллиона наших сограждан. И это, как говорят учёные, ещё не предел. Судя по тому, что ещё в конце 2020 года в России выявили первого носителя «британского» штамма SARS-CoV-2, мутации будут происходить и далее.

Но, как заявил на днях сенатор и заслуженный врач РФ Владимир Круглый, «российские вакцины от коронавируса защитят граждан от любых новых штаммов COVID-19». О необходимости массовой вакцинации в конце 2020 года заявил президент России Владимир Путин.

Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию о том, как борются с пандемией в России.

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