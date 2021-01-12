Тюмень, , 07:21 — REGNUM В Тюмени для учеников 1−4 классов отменены занятия из-за погодных условий. Об этом сообщает администрация города.

Занятия отменены для учеников первой смены в очном режиме. Если ребёнок всё же придёт в школу, с ним проведут все положенные уроки, отмечают в мэрии Тюмени.

Как ранее сообщало ГУ МЧС по Тюменской области, 12 января 2021 года в северных районах региона ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы до −32…−37°С, дневной максимум предполагается −29…−34°С.