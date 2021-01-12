Село Кваркено, Оренбургская область, , 07:19 — REGNUM В Кваркенском районе Оренбургской области в ночь на 12 января произошел крупный пожар в райцентре. В результате пострадали три человека, среди которых трехлетний ребенок, сообщает ГУ МЧС по региону.

В селе Кваркено горел частный жилой дом. На борьбу с огнем ушло более четырех часов. В ликвидации возгорания задействовали 11 человек и три спецмашины. Жилое здание повреждено на площади 80 квадратных метров.

Предположительной причиной ЧП называют недостаток конструкции изготовления электрооборудования. Травмы получили три человека: мужчина и женщина 1997 года рождения и ребенок 2017 года рождения.

Напомним, что во второй половине дня 11 января в Орске горела кровля восьмиквартирного жилого дома по ул. Листопадная. С огнем боролись более шести часов. Дом повреждён на площади 510 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье горит многоквартирный дом