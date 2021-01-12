Куала-Лумпур, , 07:43 — REGNUM Король Малайзии Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах в связи со стремительным распространением нового коронавируса ввёл в стране чрезвычайное положение. Об этом говорится в опубликованном 12 января сообщении королевской канцелярии.

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"После рассмотрения предложения премьер-министра Мухиддина Яссина было принято такое решение. Действие режима завершится 1 августа или раньше, в зависимости от развития ситуации», — говорится в тексте сообщения.

На время чрезвычайного положения в королевстве, в частности, приостанавливается деятельность парламента, а также отменяются выборы. Правительство наделяется полномочием на самостоятельное принятие большинства решений.

Ранее премьер-министр Мухиддин Яссин объявил о возобновлении в столице и ряде штатов страны действия режима социально-экономических ограничений. Это было вызвано резким ростом числа заразившихся коронавирусом после прошедших в штате Сабах сентябрьских выборов.

Всего в Малайзии в настоящее время зафиксировано 138 224 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и 555 умерших пациентов с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Малайзии вступили в финальную стадию переговоров с Россией о приобретении вакцины от COVID-19 «Спутник V».

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