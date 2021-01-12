Ульяновск, , 07:12 — REGNUM В Ульяновской области медицинским учреждениям передали 57 новых автомобилей, в том числе микроавтобусы. Средства были выделены из резервного фонда правительства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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11 января медучреждениям передано 25 легковых автомобилей УАЗ «Патриот» и 32 микроавтобуса — всего 57 машин. Их направят в больницы и фельдшерско-акушерские пункты для работы с инфекционными больными в период пандемии коронавируса. Власти поясняют, что это позволит сократить время ожидания скорой медицинской помощи.

По словам министра здравоохранения Ульяновской области Виктора Мишарина, автомобили будут использоваться для работы выездных медицинских бригад при оказании амбулаторной помощи, доставки лекарств и маломобильных пациентов.

Всего передано более 130 новых автомобилей. Напомним, в декабре 2020 года автопарки больниц пополнили 77 автомобилей, в том числе 42 микроавтобуса и 35 «Патриотов». На эти цели из регионального бюджета выделено 68 млн рублей, средства были предусмотрены в резервном фонде правительства Ульяновской области.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 39 124 случая заражения коронавирусом, вылечились от COVID-19 в регионе 35 639 человек (91,1%), умерли 474 человека.

Напомним, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, который заболел COVID-19 и лечился в больнице, выписан. Работу он продолжит в дистанционном режиме.