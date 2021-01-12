Южно-Сахалинск, , 07:11 — REGNUM На Сахалине за прошедшие сутки заражение коронавирусом подтвердилось ещё у 141 человека (днём ранее — у 136), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе при областном правительстве.

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За последние 24 часа справились с болезнью 93 человека. Всего в островном регионе выписаны с выздоровлением с момента начала пандемии 14 371 житель. Ещё 3042 носителя коронавируса проходят лечение в стационарах или на дому.

Всего на Сахалине заражение коронавирусом лабораторно подтвердилось у 17 431 человека.

В области за сутки не зафиксировано летальных исходов пациентов от COVID-19. За всё время на Сахалине жертвами опасного вируса стали 18 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в школах возобновился учебный процесс после новогодних каникул. 185 школьников не приступили к учёбе, так как болеют коронавирусом.