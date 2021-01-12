Рим, , 06:02 — REGNUM Не менее 21 пациента дома престарелых в итальянском городе Прато заразились коронавирусом, несмотря на то, что были привиты от COVID-19, сообщает агентство ANSA.

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Они получили вакцину еще 30 декабря. Всего в учреждении SARS-CoV-2 зафиксировали у 46 пожилых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января национальная служба гражданской обороны Италии объявила, что в стране вакцинацию от коронавирусной инфекции прошел каждый сотый житель. Всего в республике от COVID-19 привито 654 362 человек.

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