Благовещенск, , 06:00 — REGNUM За первую неделю 2021 года (с 4 по 10 января) в Амурской области заражение коронавирусом лабораторно подтвердилось у 916 человек, что на 5% ниже уровня предыдущих семи дней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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За последние сутки в Приамурье выявили 121 новый случай заражения коронавирусом (днём ранее — 123). Из всех вновь выявленных носителей SARS-CoV-2 68 человек болеют пневмонией, 52 — ОРВИ, всего один человек переносит заболевание бессимптомно.

За весь период пандемии в области заражение коронавирусом лабораторно подтвердилось у 17 269 человек. Всего проведено более 721 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в Приамурье за всё время от COVID-19 скончались 105 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в школах возобновился учебный процесс после новогодних каникул. 185 школьников не приступили к учёбе, так как болеют коронавирусом.