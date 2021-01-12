Вашингтон, , 05:49 — REGNUM Режиссёр Данкан Джонс сообщил, что она написал «фанатский» сценарий к фильму по культовой приключенческой игре Full Throttle. Публикацию он разместил 12 января на своей странице в Twitter.

Кинематографист заявил, что он одновременно любит и ненавидит писать. Джонс рассказал, что однажды он наткнулся на фанатское анимационное видео, созданное по мотивам Full Throttle и, как давний поклонник игры, решил написать сценарий к возможной экранизации. Режиссёр сообщил, что в итоге его работа разместилась на 94 страницах, он выложил текст на сервисе Dropbox.

https://twitter.com/ManMadeMoon/status/1348748164208021504

Напомним, релиз Full Throttle состоялся 30 апреля 1995 года, проектом разработки игры занималась студия LucasArts Entertainment, в качестве руководителя выступил геймдизайнер Тим Шейфер. В апреле 2017 года на платформах macOS, iOS, ПК и PlayStation 4 вышло переиздание Full Throttle Remastered.