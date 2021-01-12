Женева, Швейцария, , 05:48 — REGNUM Выявленная в Японии новая разновидность коронавируса SARS-CoV-2 пока не привела к более агрессивной инфекции, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции.

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Он отметил, что с увеличением темпов распространения вируса в мире будет расти вероятность появления его очередных мутаций. При этом глава ВОЗ подчеркнул, что новые варианты SARS-CoV-2 могут приводить к росту заболеваемости COVID-19, что в конечном счете повысит нагрузку на медучреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января специалисты японского Национального института инфекционных болезней зарегистрировали новый тип коронавируса, отличающийся от выявленных в Великобритании или ЮАР. Он был обнаружен у четырех пассажиров, прибывших в Японию из Бразилии. Ученые начали изучать уровень заразности этой формы коронавируса, а также агрессивность вызываемой им инфекции.

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