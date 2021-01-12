Петропавловск-Камчатский, , 05:39 — REGNUM На Камчатке в школах возобновился учебный процесс после новогодних каникул. 185 школьников не приступили к учёбе, так как болеют коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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Общее число учащихся в школах Камчатки составляет 36 866 человек. Таким образом COVID-19 болеют всего 0,5%. Ситуация несколько улучшилась в сравнении с концом 2020 года — тогда COVID-19 болели на 117 школьников больше.

В столице региона коронавирус диагностирован лабораторно у 75 детей школьного возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске в штатном режиме начался учебный процесс в школах, при этом COVID-19 диагностирован у 33 учителей.