Якутск, 12 января 2021, 05:41 — REGNUM В Якутии за первые десять дней наступившего 2021 года на свет появились 298 малышей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
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В числе новорожденных есть и двойня — в Горном районе. Из общего количества малышей — 150 девочек и 148 мальчиков.
Всего в 2020 году в Якутии родились 10 566 детей.
Ещё два года назад с 1 по 6 января в республике родились более 550 малышей.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в Магадане в новогодние праздники на свет появилось 13 новорожденных.