Якутск, , 05:41 — REGNUM В Якутии за первые десять дней наступившего 2021 года на свет появились 298 малышей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Читайте также: В столице Колымы за новогодние праздники родилась чертова дюжина малышей

В числе новорожденных есть и двойня — в Горном районе. Из общего количества малышей — 150 девочек и 148 мальчиков.

Всего в 2020 году в Якутии родились 10 566 детей.

Ещё два года назад с 1 по 6 января в республике родились более 550 малышей.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в Магадане в новогодние праздники на свет появилось 13 новорожденных.