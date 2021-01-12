Вашингтон, , 05:30 — REGNUM Компания Sony во время своей презентации на выставке CES сообщила информацию о релизах Ghostwire: Tokyo и ряда других игр. Об этом 12 января сообщил на своей странице отраслевой аналитик Daniel Ahmad.

Релизы Ghostwire: Tokyo и игры Stray запланированы на октябрь 2021 года. Что касается других игр, то в марте 2021-го выйдет Kena, в июне — Solar Ash, в июле — Little Devil inside. Релиз игры Pragmata состоится только в 2023 году.

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Ghostwire: Tokyo — будущая приключенческая игра в жанре экшен, сюжет которой расскажет о призраках и духах Токио, а также иных паранормальных явлениях. Её разработкой занимается студия Tango Gameworks, в качестве издателя выступит компания Bethesda Softworks.

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