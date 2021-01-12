Москва, , 05:00 — REGNUM Во вторник, 12 января, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица. Температура воздуха — −12… −10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 13 января в Москве облачно, небольшой снег. Температура воздуха — −16… −14 °C.

Ветер юго-восточный, восточный 5−10 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −15… −10 °C днём и −19… −14 °C, местами до −22… −24 °C, ночью.

В среду, 13 января, днём в столице ожидается −14… −12 °C. По области −16… −11 °C, небольшой снег, гололедица. Ночью в регионе ожидается −20… −15 °C, снег, местами сильный, метель.

Как сообщало ИА REGNUM, погода в Московском регионе во второй половине недели будет экстремально холодной, температура воздуха может оказаться на 10 градусов ниже климатической нормы.

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