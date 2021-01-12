Анадырь, , 04:54 — REGNUM На Чукотке в трёх населённых пунктах вакцинировались от коронавируса в общей сложности 259 человек. В Анадыре с 12 января возобновили бесплатную сдачу тестов на коронавирус у всех желающих.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

Читайте также: Мир не достигнет коллективного иммунитета в 2021 году — ВОЗ

На 11 января в округ доставлено 1644 дозы вакцины «Спутник V». Городской округ Эгвекинот получил 176 доз вакцины, Чукотский район — 132, в Билибино отправят 200 доз.

«После того как получим дополнительные хладоэлементы, направим вакцину в другие населённые пункты. На сегодня вакцинировано 259 человек. В Анадыре — 234, в посёлке Угольные Копи — пять и 25 человек в Певеке», — рассказала ИА «Чукотка» заместитель главврача окружной больницы Эмилия Рамазанова.

Всего на Чукотку планируют доставить 13 тыс. доз вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, коллективной иммунизации от коронавируса в мире вряд ли удастся достичь в текущем году, заявила на брифинге 11 января главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.