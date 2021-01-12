Анадырь, , 04:52 — REGNUM С начала 2021 года на Чукотке не зафиксировано летальных случаев пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии выявлено более 550 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба.

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В округе продолжается вакцинация всех желающих от COVID-19.

На 12 января на Чукотке лабораторно подтверждён диагноз у 557 жителей, из них 492 человека выздоровели, скончались четыре пациента.

Взято на исследование 54 536 тестов. Численность населения округа чуть более 50 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный заразился коронавирусом.