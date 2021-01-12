Вашингтон, , 04:34 — REGNUM Студии Bungie (Destiny 2) и Riot Games (Valorant) объединились в рамках борьбы с сайтами, распространяющими мошеннические программы для онлайн-игр Destiny 2 и Valorant. Об этом 12 января сообщил портал Game Rant.

Они, в частности, подали в суд на компанию GatorCheats, которая принадлежит некому Кэмерону Сантосу. Разработчики сообщили, что несколько месяцев назад они направили предупреждение руководству организации, однако она его проигнорировала и продолжила свой бизнес.

В иске компании потребовали от создателей мошеннических программ возмещения причинённого ущерба и передачи им всей прибыли, которую GatorCheats получила во время своей деятельности на всех платформах.

Стоит отметить, что в октябре 2020 года Bungie направила аналогичное предупреждение администрации портала PerfectAim, который, как считают разработчики, связан с GatorCheats. После этого сайт удалил соответствующую позицию из своего магазина.

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