Нью-Йорк, США, , 04:18 — REGNUM Вакцинацию 1 млн жителей города Нью-Йорк от коронавирусной инфекции в течение января планируют провести городские власти, заявил мэр мегаполиса Билл де Блазио в ходе брифинга.

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По его словам, в первую очередь будут прививаться люди пожилого возраста и сотрудники городских служб. Мэр отметил, что на прошлой неделе в Нью-Йорке вакцинацию от COVID-19 прошли 101 799 человек. При это в течение следующих семи дней должны быть привиты еще 175 тысяч жителей города.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря Билл де Блазио заявил, что вакцинация жителей Нью-Йорка от коронавирусной инфекции должна зарешиться не ранее июня 2021 года.

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