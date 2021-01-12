Вашингтон, , 04:02 — REGNUM Актёры, озвучивывшие персонажей игры Star Wars: Battlefront II, намекнули, что они работают над неким проектом новой видеоигры. Об этом 12 января сообщил портал Game Rant.

Издание отмечает, что ранее пользователь Reddit, известный под ником Potatoslayer2, указал, что актриса Джанина Гаванкар (Иден Версио в Star Wars Battlefront 2), Энтони Скорди (адмирал Гаррик Версио) и Ти Джей Рамини (Дел Мико) в ноябре 2020 года посетили Лос-Анджелес. 19 декабря 2020 года Рамини и Скорди написали в Twitter, что они вновь работают вместе, однако ни слова не сказали о том, над каким проектом.

Позже Джанина Гаванкар выложила в сеть фотографии с оборудованием для захвата движений, сопроводив публикацию словами «это одна из самых крутых недель в моей жизни». Автор статьи обратил внимание, что после этого многие фанаты решили, что актёры, возможно, работают над созданием Star Wars: Battlefront III или другой игры.

https://twitter.com/AnthonySkordi/status/1340253647758770176

Напомним, выпуск обновления контента для Star Wars: Battlefront II завершился в апреле 2020 года. Релиз игры состоялся 17 ноября 2017-го.

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