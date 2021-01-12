Пекин, , 03:47 — REGNUM Портативная Nintendo Switch вышла в лидеры рейтинга продаж консолей в Китае. Об этом 11 января сообщило агентство Reuters.

Аналитический отчёт предоставила известная компания Tencent, которая занимается распространением Switch в регионе. Она сообщила, что с декабря 2019 года (месяц старта продаж устройства) в стране было продано около 1 млн консолей. Аналитики отметили, что, таким образом, за обозначенный период в Китае было реализовано больше Switch, чем PS4 и Xbox One вместе взятых.

Напомним, продажи Nintendo Switch в Японии, США и ряде других стран стартовали 3 марта 2017 года. По состоянию на 30 сентября 2020 года в мире было продано около 68,3 млн устройств.

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